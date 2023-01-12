Оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем: названы последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - сообщил Резниченко.

На территорию общины прилетели около десяти снарядов.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие удара поврежден один из частных секторов.

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