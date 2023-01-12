Оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем: названы последствия
Фото: оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем (Getty Images)
Российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг из артиллерии атаковал Марганецкую общину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
На территорию общины прилетели около десяти снарядов.
"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - сообщил Резниченко.
Фото: последствия обстрела Никопольского района 12 января (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие удара поврежден один из частных секторов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.