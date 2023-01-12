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Оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем: названы последствия

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Днепропетровская область, Четверг 12 января 2023 08:47
Оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем: названы последствия Фото: оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг из артиллерии атаковал Марганецкую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

На территорию общины прилетели около десяти снарядов.

"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - сообщил Резниченко.

Оккупанты накрыли Никопольский район артиллерийским огнем: названы последствия

Фото: последствия обстрела Никопольского района 12 января (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие удара поврежден один из частных секторов.

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Никополь Днепропетровская область
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