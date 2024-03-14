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Никополь был под ударом врага: среди пострадавших есть ребенок (фото)

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Никополь 14 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области в четверг, 14 марта. В результате атаки есть пострадавшие, из которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру в Telegram.

Как отмечают правоохранители, сегодня оккупанты ударили по Никополю из артиллерии. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома, аптека и автомобили.

Из-за вражеской атаки ранения получили пять человек: 43-летний мужчина, 73-летняя женщина и две местные жительницы 74 лет, а также семилетний мальчик.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Украины

Ночью россияне запустили по Украине 36 дронов-камикадзе, силы ПВО сбили 22 "Шахеда".

Оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и еще три города области.

Харьков этой ночью также находился под обстрелом, в городе зафиксировано несколько "прилетов". Россияне выпустили ракеты С-300 и "Шахеды". Уже днем в Харькове снова раздались взрывы.

Российская армия ночью осуществила массовый обстрел дронами Харьковской области. Под ударом находилась телевизионная инфраструктура региона. В нескольких районах области перебои с теле- и радиосигналом из-за ударов российских беспилотников.

 

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