В Харькове прогремел взрыв

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 14 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают в сети, взрыв прогремел, вероятно, за пределами Харькова, но его также слышали в городе.

Добавим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 11:30. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением с северо-востока. Поэтому жителей призывали перейти в укрытие.

Кроме того, около 12:40 по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета Миг-31К с аэродрома "Моздок" в России. МиГ-31К - это самолет-носитель аэробалистических ракет "Кинжал", которые являются тяжелой целью для украинской ПВО.

Обстрелы Харькова и области

Этой ночью в Харькове были слышны взрывы, поскольку россияне обстреливали город. Оккупанты выпустили ракеты С-300, зафиксированы "прилеты".

Также в ночь на 14 марта в Харькове упал вражеский "Шахед", последствия инцидента пока неизвестны.

Российская армия этой ночью осуществила массовый обстрел дронами Харьковской области. Под ударом была телевизионная инфраструктура региона. В нескольких районах области перебои с теле- и радиосигналом из-за ударов российских беспилотников.