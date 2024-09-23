"Никогда не одобряли". Президент Ирана сделал циничное заявление о войне РФ против Украины

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября в западных СМИ появилась информация, что Иран предоставил России свои баллистические ракеты малой дальности.

Уже через несколько дней такие поставки подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, оккупанты на тот момент использовали иранские ракеты в течение нескольких недель.

На этом фоне Вашингтон решил ввести новые санкции против Ирана, в список попала крупнейшая авиакомпания Ирана Iran Air.

В британской разведке уточняли, что россияне получили ракеты Fath-360. Они могут поражать цели в радиусе 120 километров.

Также в разведке отмечали, что при помощи такого вооружения Россия сможет атаковать военные и гражданские цели вблизи линии фронта. При этом ракеты собственного производства враг сможет использовать для более дальнего радиуса.

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