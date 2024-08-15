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У Харрис анонсировали два раунда дебатов с Трампом

Четверг 15 августа 2024 21:33
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У Харрис анонсировали два раунда дебатов с Трампом Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, вероятно, проведет два раунда дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом.

Об этом заявила директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По его словам, если предположить, что Трамп появится на дебатах, которые запланированы на 10 сентября, то у американского народа "будет возможность увидеть еще один раунд в октябре".

При этом, как добавил Тайлер, 1 октября губернатор Миннесоты Тим Уолз, который является кандидатом Харрис в вице-президенты, примет участие в дебатах со своим визави от республиканской партии Джей Ди Вэнсом.

Что предшествовало

Напомним, ранее между Харрис и Трампом появились разногласия насчет проведения дебатов.

Кандидат от демократов согласилась провести дебаты со своим оппонентом 10 сентября на телеканале ABC News. Но Трамп захотел дебатов 4 сентября на Fox News (республиканский телеканал) и 25 сентября на NBC News.

Такие условия бывшего президента США Харрис не приняла. Вместо этого она пообещала, что проведет второй раунд дебатов с Трампом в октябре, если он приедет на дебаты 10 сентября.

При этом Тим Уолз и Джей Ди Вэнс, которые являются кандидатами в вице-президенты, договорились провести дебаты 1 октября, их организует телеканал CBS News.

Неделю назад канал ABC News написал, что и Трамп и Харрис согласились устроить дебаты 10 сентября.

Стоит заметить, что, согласно последним соцопросам, Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Камала Харрис
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