Американцы значительно лучше относятся к Харрис, чем к Трампу, - опрос

Около половины взрослых американцев - 48% - очень или довольно позитивно относятся к вице-президенту Камале Харрис, которая станет кандидатом на выборах от Демократической партии.

Это выше, чем 39% в начале лета, до того, как неудачное выступление президента Джо Байдена в дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом в конечном итоге привело к тому, что он выбыл из президентской гонки.

Это не только улучшение для Харрис, но и выше по сравнению с 38% у Байдена до того, как он выбыл из гонки. Это также лучше, чем у Трампа - только 41% респондентов заявили, что у них благоприятное мнение о нем.

Рост благосклонности к Харрис происходит по мере того, как все больше американцев в целом формируют мнение о ней, в то время как кампании Харрис и Трампа спешат определить ее кандидатуру. Доля тех, кто говорит, что они недостаточно знают о ней, чтобы иметь мнение, сократилась вдвое, с 12% в июне до 6% сейчас.

Последнее измерение соответствует тому, как американцы относились к Харрис в начале 2021 года, когда она и Байден впервые вступили в должность. Это говорит о возобновлении позитивного отношения к Харрис - доля американцев, которые имеют "очень благоприятное" мнение о ней, также выросла за тот же период - но она рискует упереться в потолок, приближаясь к своему предыдущему самому высокому рейтингу.

Опрос 1164 взрослых проводился с 8 по 12 августа 2024 года с использованием выборки, взятой из основанной на вероятности панели AmeriSpeak от NORC, которая разработана для репрезентативности населения США. Погрешность выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 3,8 процентных пункта.