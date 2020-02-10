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У Миколаївській ОДА провели обшуки

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 19:05
У Миколаївській ОДА провели обшуки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обшуки проводяться в рамках розслідування незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду

Офіс Генерального прокурора спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України провели обшуки у Миколаївської обласній державній адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що були проведені обшуки в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га.

"До цього касаційна судова інстанція за позовом прокуратури встановила, що посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, приймаючи спірне розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, вийшли за межі своїх повноважень, та визнала недійсним відповідний договір оренди", - йдеться у повідомленні.

Також розпорядження такими земельними ділянками віднесено до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, ДБР та Офіс генерального прокурора проводило масштабні обшуки в держпідприємстві "Олевський лісове господарство" (Житомирська область) у зв'язку з розкраданням понад 6 млн гривень. Всього правоохоронці проводять 35 санкціонованих обшуків. Крім того, чотирьом чиновникам Олевського лісгоспу повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

Як повідомляло РБК-Україна, всі регіональні та місцеві прокуратури проводять масштабні перевірки установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) щодо законного та ефективного використання землі та державного майна.

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