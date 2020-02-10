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В Олевському лісгоспі проводять обшуки через розкрадання 6 млн гривень

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 16:19
В Олевському лісгоспі проводять обшуки через розкрадання 6 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чотирьом чиновникам лісгоспу повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора проводить масштабні обшуки в держпідприємстві "Олевський лісове господарство" (Житомирська область) в зв'язку з розкраданням понад 6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Всього правоохоронці проводять 35 санкціонованих обшуків. Крім того, чотирьом чиновникам Олевського лісгоспу повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

"Працівники лісгоспу у змові з посадовими особами спеціалізованого лесозащитного підприємства та територіального органу Держлісагентства під час відводу насаджень в санітарні рубки вносили неправдиві відомості у документи. На лісових ділянках, які відведені в рубку, був значно більший запас деревини в порівнянні з офіційно заявленим в матеріалах. Її було незаконно зрубано і реалізовано за готівку суб'єктам господарювання, у тому числі експортерам пиломатеріалів", - повідомили в ДБР.

Внаслідок незаконної вирубки державі завдано збитків на суму понад 6 млн гривень.

Раніше повідомлялося, всі регіональні та місцеві прокуратури проводять масштабні перевірки установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) щодо законного та ефективного використання землі та державного майна.

Також РБК-Україна писало, що ДБР викрито директора одного з підприємств Волинської області на розкрадання 6,2 млн гривень бюджетних коштів при будівництві казарм Збройних сил України (ЗСУ). Також до розкрадання коштів перевіряється причетність військових ВСУ.

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