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Проводяться масові перевірки установ виконання покарань

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 15:48
Проводяться масові перевірки установ виконання покарань
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Попередні результати інспектування свідчать про виявлення низки злочинів

Всі регіональні та місцеві прокуратури проводять масштабні перевірки установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) щодо законного та ефективного використання землі та державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що попередні результати інспектування пенітенціарних установ Дніпропетровської, Київської, Полтавської та Харківської областей свідчать про виявлення низки злочинів, у тому числі й тяжких, пов’язаних з розтратою, привласненням, нераціональним використанням і псуванням державного майна та землі.

Так, за результатами перевірки Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення близько 32 млн грн. Службові особи державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство ДКВС №109" штучно занизили показники врожайності сільськогосподарської продукції за 2019 рік.

У Дніпропетровській області Дніпродзержинська місцева прокуратура виявила відсутність 10 транспортних засобів і 35 одиниць промислового обладнання на "Дослідно-експериментальному підприємстві ДКВС України".

Криворізька місцева прокуратура № 1 виявила незаконну передачу у безоплатне користування 2500 га земель сільськогосподарського призначення, яка належить "Широківському виправному центру № 75".

У Київській області виявили, що службові особами підприємства ДКВС№ 115 не внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо 3 земельних ділянок загальною площею понад 1 тис га.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила розкрадання майже 2 мільйонів гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області.

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