У Рівненській області село відправили на карантин через спалах COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На в'їзді в село цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники

В селі Познань Рокитнівського району Рівненської області зафіксували спалах коронавірусу і відправили населений пункт на карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської облдержадміністрації.

Як зазначається, на в'їзді в село цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники. Також введено обмеження на пересування людей і рух транспорту з 20:00 до 8:00.

У селі виявили 6 осіб з коронавірусом.

Рішення посилити карантинні заходи, і встановити блокпост прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих в Україні, станом на ранок, 3 травня, склало 11 913 осіб. За добу підтвердили 502 нових випадків. При цьому 9 осіб померли.

Також РБК-Україна писало, що в МОЗ констатували відсутність серйозних спалахів коронавірусу в Україні. Вже 17 днів поспіль спостерігається контрольована ситуація з новими захворюваннями.

Зазначимо, глава МОЗ Максим Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень після 11 травня. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.