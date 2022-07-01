В Миколаївській області ЗСУ знищили ворожий безпілотник вартістю 7 млн доларів
Українські бійці знищили ворожий безпілотник "Форпост" у Миколаївській області. Вартість апарату становить близько 7 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ у Миколаївській області знищено російський БПлА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США", - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових у війні проти України станом. Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, озвучив кількість поранених окупантів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.
Також вчора наші захисники підбили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" біля острова Зміїний, який, до речі, ЗСУ у той самий день звільнили від окупантів.
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