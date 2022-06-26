ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаївській області ЗСУ знищили безпілотник окупантів

Новость на русском →
Миколаївська область, Неділя 26 червня 2022 08:40
У Миколаївській області ЗСУ знищили безпілотник окупантів Фото: у Миколаївській області ЗСУ знищили безпілотник окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Миколаївській області Збройні Сили України знищили російський безпілотник, який проводив розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

В той же час безпілотник оперативно-тактичного рівня наводив ворожу артилерію по регіону.

При цьому наголошується, що загроза ракетних ударів по регіону залишається.

Нагадаємо, у середу російська армія випустила три ракети по Миколаєву з боку окупованої території Херсонської області.

Також ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження