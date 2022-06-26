У Миколаївській області ЗСУ знищили безпілотник окупантів
Фото: у Миколаївській області ЗСУ знищили безпілотник окупантів (Getty Images)
У Миколаївській області Збройні Сили України знищили російський безпілотник, який проводив розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
В той же час безпілотник оперативно-тактичного рівня наводив ворожу артилерію по регіону.
При цьому наголошується, що загроза ракетних ударів по регіону залишається.
Нагадаємо, у середу російська армія випустила три ракети по Миколаєву з боку окупованої території Херсонської області.