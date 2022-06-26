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В Николаевской области ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов

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Николаевская область, Воскресенье 26 июня 2022 08:40
В Николаевской области ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов Фото: В Николаевской области ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Николаевской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский беспилотник, который проводил разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В тож же время беспилотник оперативно-тактического уровня наводил вражескую артиллерию по региону.

При этом отмечается, что угроза ракетных ударов по региону остается.

Напомним, в среду российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.

Также ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.

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