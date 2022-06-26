В Николаевской области ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов
Фото: В Николаевской области ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов (Getty Images)
В Николаевской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский беспилотник, который проводил разведку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.
В тож же время беспилотник оперативно-тактического уровня наводил вражескую артиллерию по региону.
При этом отмечается, что угроза ракетных ударов по региону остается.
Напомним, в среду российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.