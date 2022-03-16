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ЗСУ вчора завдали 7 потужних ударів по угруповуванням противника, - Арестович

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Україна, Середа 16 березня 2022 12:04
ЗСУ вчора завдали 7 потужних ударів по угруповуванням противника, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні Сили України вчора пішли в контрнаступ на деяких напрямках. Українським військовим вдалось завдати 7 потужних ударів по угруповуванням російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Наші війська на деяких напрямках провели за вчора невеликі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужні ракетно-артилерійські та авіаційні удари по угруповуванням противника. Не менше 7 таких ударів було нанесено протягом доби. Повітряні сили збили 3 літаки, 1 вертоліт і декілька крилатих ракет", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, у Сумській області українські військові знищили гаубичний дивізіон російських окупантів 2С19 Мста-С.

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