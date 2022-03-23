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У Миколаївській області збили ще одну крилату ракету окупантів

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Миколаївська область, Середа 23 березня 2022 20:43
У Миколаївській області збили ще одну крилату ракету окупантів У Миколаївській області збили крилату ракету (zaxid.net)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаївській області українським військовим вдалось збити ще одну ракету російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За попередніми даними, українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету.

Повідомляється, що ймовірно, ракету збили завдяки ПЗРК. На відео видно, що ракета впала у полі та розсипалася.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області десантники збили "Іглою" російську крилату ракету.

Також ми писали, що у Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів та збили крилату ракету.

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