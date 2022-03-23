В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету оккупантов

В Николаевской области украинским военным удалось сбить еще одну ракету российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Сообщается, что вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. На видео видно, что ракета упала в поле и рассыпалась.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету.

Также мы писали, что в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну оккупантов и сбили крылатую ракету.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!