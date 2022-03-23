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В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету оккупантов

Новина українською →
Николаевская область, Среда 23 марта 2022 20:43
В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету оккупантов В Николаевской области сбили крылатую ракету (zaxid.net)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаевской области украинским военным удалось сбить еще одну ракету российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

По предварительным данным, украинским военным удалось уничтожить российскую крылатую ракету.

Сообщается, что вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. На видео видно, что ракета упала в поле и рассыпалась.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету.

Также мы писали, что в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну оккупантов и сбили крылатую ракету.

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