У Миколаївській області десантники збили "Іглою" російську крилату ракету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зокрема, десантники у небі зафіксували ворожу ракету та пострілом із "Ігла" знищили її. Зазначається, що вона летіла у напрямку міста Кропивницький.

"Під час бойового чергування, підрозділ протиповітряної оборони в небі над одним із населених пунктів Миколаївській області, зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок міста Кропивницького", - йдеться у повідомленні.