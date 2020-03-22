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Коронавірус в Україні: Зеленський провів нараду з головами ОДА і мерами міст

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 17:29
Коронавірус в Україні: Зеленський провів нараду з головами ОДА і мерами міст
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На засіданні був Денис Шмигаль та Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.

"Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин - це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. В єднанні - наша перемога", - зазначив він.

На нараді також були присутні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко.

Президент додав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах.

Раніше в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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