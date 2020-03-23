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Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає: ситуація в областях

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 09:14
Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає: ситуація в областях
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні вже 705 підозр на коронавірус

В Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. Такі дані вказують на карті поширення коронавірусу в Україні.

Як зазначається, в Україні 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу та одне виздоровлення.

  • Вінницька - 19,
  • Волинська - 20,
  • Дніпропетровська - 39,
  • Донецька - 25,
  • Житомирська - 17,
  • Закарпатська - 13,
  • Запорізька - 25,
  • Івано-Франківська - 42,
  • Київська - 36,
  • Кіровоградська - 1,
  • Луганська - 5,
  • Львівська - 98,
  • Миколаївська - 22,
  • Одеська - 46,
  • Полтавська - 2,
  • Рівненська - 20,
  • Сумська - 35,
  • Тернопільська - 27,
  • Харківська - 2,
  • Херсонська - 14,
  • Хмельницька - 6,
  • Черкаська - 23,
  • Чернівецька - 80,
  • Чернігівська - 2.

Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає: ситуація в областях

Новина доповнюється...Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає: ситуація в областях

Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На цьому засіданні український лідер не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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