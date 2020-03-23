Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає: ситуація в областях

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні вже 705 підозр на коронавірус

В Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. Такі дані вказують на карті поширення коронавірусу в Україні.

Як зазначається, в Україні 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу та одне виздоровлення.

Вінницька - 19,

Волинська - 20,

Дніпропетровська - 39 ,

, Донецька - 25,

Житомирська - 17,

Закарпатська - 13,

Запорізька - 25,

Івано-Франківська - 42 ,

, Київська - 36,

Кіровоградська - 1,

Луганська - 5,

Львівська - 98 ,

, Миколаївська - 22,

Одеська - 46,

Полтавська - 2,

Рівненська - 20,

Сумська - 35,

Тернопільська - 27,

Харківська - 2,

Херсонська - 14,

Хмельницька - 6,

Черкаська - 23,

Чернівецька - 80 ,

, Чернігівська - 2.

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Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На цьому засіданні український лідер не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.