В Києві сьогодні очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

В столиці 11 січня без істотних опадів

У Києві сьогодні, 11 січня, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Також,згідно з інформацією Укргідрометцентру, сьогодні буде хмарно, вітер північний, 5-10 м/с, температура вдень від -7 до -9.

РБК-Україна писало, що в Україні 11 січня очікується погіршення погодних умов у деяких областях.

"У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см). У південних областях опади переважно у вигляді дощу", - зазначили синоптики.

Як писав Styler, 11 січня в Україні метеорологічні умови будуть на будь-який смак.

За словами синоптика Наталки Діденко, очікується мороз, очікується тепло, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь, щільні хмари і холодне зимове сонце.