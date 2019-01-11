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В Києві сьогодні очікується ожеледиця

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 09:55
В Києві сьогодні очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

В столиці 11 січня без істотних опадів

У Києві сьогодні, 11 січня, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Також,згідно з інформацією Укргідрометцентру, сьогодні буде хмарно, вітер північний, 5-10 м/с, температура вдень від -7 до -9.

РБК-Україна писало, що в Україні 11 січня очікується погіршення погодних умов у деяких областях.

"У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, у Кіровоградській,  Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см). У південних областях опади переважно у вигляді дощу", - зазначили синоптики.

Як писав Styler, 11 січня в Україні метеорологічні умови будуть на будь-який смак.

За словами синоптика Наталки Діденко, очікується мороз, очікується тепло, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь, щільні хмари і холодне зимове сонце.

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