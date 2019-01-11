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В Україні сьогодні очікується ускладнення погодних умов

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 09:05
В Україні сьогодні очікується ускладнення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності

В Україні сьогодні, 11 січня, очікується погіршення погодних умов у деяких областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, у всіх областях, крім заходу і півночі, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, в  Кіровоградській,  Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см). У південних областях опади переважно у вигляді дощу", - йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 11 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні і півночі з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -6.

Як писав Styler, 11 січня в Україні метеорологічні умови будуть на будь-який смак.

За словами синоптика Наталки Діденко, очікується мороз, очікується тепло, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь, щільні хмари і холодне зимове сонце.

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