В Україні сьогодні очікується ускладнення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності

В Україні сьогодні, 11 січня, очікується погіршення погодних умов у деяких областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, у всіх областях, крім заходу і півночі, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см). У південних областях опади переважно у вигляді дощу", - йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 11 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні і півночі з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -6.

Як писав Styler, 11 січня в Україні метеорологічні умови будуть на будь-який смак.

За словами синоптика Наталки Діденко, очікується мороз, очікується тепло, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь, щільні хмари і холодне зимове сонце.