"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

У Запорізькій області обмежено рух для вантажівок

В "Укравтодорі" повідомили про стан автомобільних доріг в Україні станом на ранок 11 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Станом на 6:00 годин місцями невеликий сніг в Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Харківській та Чернівецькій областях. Товщина снігового покриву на добу в зазначених областях сягає від 1 до 12 см.

Службою автомобільних доріг в Запорізькій області прийнято рішення про введення тимчасових обмежень руху великовагових і маршрутних транспортних засобів з 20:00 годин 10 січня на наступних ділянках а / д державного значення:

Т-08-19 Більмак - / М-14 / км 0 + 000 - км 51 + 015, в Більмацькому і Бердянському районах (ділянка міста Більмак - а/д М-14);

М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 574 + 086 - км 604 + 086, у Бердянському районі (ділянка села Осипенко - межа Донецької області);

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через місто Кременчук), км 604 + 223 - км 667 + 089, в Пологівському Бильмацькому, Розовському районах.

Станом на 5:00 годин 11 січня завершуються роботи з відновлення проїзду на вищезгаданих ділянках Запорізької області.

Проїзд на дорогах державного значення, крім вищевказаних ділянок в Запорізькій області, забезпечено.

Нагадаємо, в Запорізькій області, станом на 21:00 10 січня, частково обмежено рух великовантажного транспорту з-за негоди.