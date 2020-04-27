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У Миколаївській області чоловік погрожував заразити коронавірусом суддю

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 17:22
У Миколаївській області чоловік погрожував заразити коронавірусом суддю
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Під час судового засідання обвинувачений заявив, що хворів коронавірусом

Під час засідання Арбузинського районного суду Миколаївської області підозрюваний погрожував судді навмисним зараженням коронавірусом та гепатитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу.

Повідомляється, що під час обрання запобіжного заходу, зокрема, продовження тримання під вартою, чоловік почав вимагати у суддів посвідчення, оскільки, за його інформацією, вказаний суд є ліквідованим.

"Потім, як повідомляє суддя, обвинувачений, "через отвір скляної решітки, де він у той час перебував, двічі плюнув на мене в область голови та обличчя". Обвинувачений повідомив, що має ряд хронічних захворювань, про які не бажає говорити, "в тому числі хворіє на гепатит та хворів на СОVID-19 в кінці березня", - йдеться у повідомленні.

При цьому обвинувачений заявив, що розуміє наслідки можливого зараження судді наявними у нього хворобами.

"Суддя зазначає, що дії обвинуваченого створюють для неї загрозу зараженням інфекційними хворобами, що є небезпечними для її життя", - йдеться у повідомленні.

Вказана інформація внесена до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Факти, викладені суддею, перевірить Вища рада правосуддя, після чого ухвалить відповідне рішення.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами під час кашлю чи чхання. Маленькі краплинки розповсюджуються на відстань близько метра і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.

Також вчені встановили, що концентрація РНК коронавірусу у повітрі, виявлена в приміщеннях без вентиляції, набагато вища, ніж у провітрюваних приміщеннях.

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