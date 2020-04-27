Коронавірус затримується у непровітрюваних приміщеннях, - дослідження

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Вентиляція і обробка приміщень можуть ефективно обмежити концентрацію РНК вірусу у повітрі

Концентрація РНК коронавірусу SARS-CoV-2 в повітряних аерозолях, виявлена в приміщеннях без вентиляції, набагато вища, ніж у провітрюваних приміщеннях. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Research.

Вчені намагалися з'ясувати аеродинамічну природу вірусу шляхом вимірювання його РНК у повітрі у двох лікарнях китайського Уханя під час спалаху COVID-19 в лютому і березні 2020 року.

Дослідники виявили, що новий коронавірус затримується в повітрі в багатолюдних приміщеннях або у приміщеннях, де відсутня вентиляція, що підтверджує здогад про те, що COVID-19 може поширюватися через крихітні частинки в повітрі, відомі як аерозолі.

В обох лікарнях Уханя, зокрема, в туалетах і кімнатах, де медичний персонал знімає захисне спорядження, у повітрі виявили дрібні частинки вірусу. Це може говорити про те, що частинки зі спорядження медиків після контакту з хворим знову потрапляють у повітря після зняття масок, рукавичок та костюмів.

"Наші результати показують, що вентиляція приміщень, відкритий простір, дезінфекція захисного одягу, а також правильне використання та дезінфекція туалетних зон можуть ефективно обмежувати концентрацію РНК SARS-CoV-2 в аерозолях", - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, раніше американські вчені заявили, що коронавірус сильно втрачає свої властивості під впливом тепла, сонячного світла і вологи. Умовний вірус на поверхнях дитячого майданчика, яка піддається прямому впливу сонячних променів, швидко помре, але в тіні може жити трохи довше.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії запустили в масове виробництво потенційну вакцину проти коронавірусу, яка ще не пройшла клінічні випробування.