В Николаевской области мужчина угрожал заразить судью коронавирусом

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что болел коронавирусом

Во время заседания Арбузинского районного суда Николаевской области подозреваемый угрожал судье преднамеренным заражением коронавирусом и гепатитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебную власть.

Сообщается, что во время избрания меры пресечения, в частности, продления содержания под стражей, мужчина начал требовать у судьи удостоверение, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным.

"Затем, как сообщает судья, обвиняемый, "через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул на меня в область головы и лица". Обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта", - говорится в сообщении.

При этом обвиняемый заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него болезнями.

"Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, которые являются опасными для ее жизни", - говорится в сообщении.

Указанная информация внесена в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи относительно осуществления правосудия. Факты, изложенные судьей, проверит Высший совет правосудия, после чего примет соответствующее решение.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями во время кашля или чихания. Маленькие капельки распространяются на расстояние около метра и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

Также ученые установили, что концентрация РНК коронавируса в воздухе, обнаруженная в помещениях без вентиляции, гораздо выше, чем в проветриваемых помещениях.