Під Полтавою в результаті ДТП загинула людина, є постраждалі

Фото: ДТП у Полтавському районі (pl.npu.gov.ua)

Серед постраждалих - малолітня дитина

У Полтавському районі на автодорозі сполученням Полтава-Диканька а результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина, ще 4 - постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

Як повідомляється, 13 липня близько 18:00 між селами Бричківка та Сорочин Яр сталося зіткнення автомобілів Toyota Corolla та "ВАЗ-21099". В результаті зіткнення постраждали водій та пасажирка Toyota, а також 3 людини, які перебували у "ВАЗі". Всіх постраждалих було госпіталізовано.

Зазначається, що в реанімації від отриманих травм померла пасажирка "ВАЗу", а її малолітня донька знаходиться у тяжкому стані. Також у тяжкому стані водій "ВАЗу".

За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок виїзду автомобіля Toyota Corolla на зустрічну смугу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також, хто на момент зіткнення керував Toyota.

"За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого)", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зіткнулись два автомобіля. На автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" зіткнулися Ford Focus та Kia Sportage. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє дітей, ще двоє людей були травмовані.