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Під Києвом в ДТП з маршруткою загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 09:44
Під Києвом в ДТП з маршруткою загинули троє людей
Фото: місце ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Всі пасажири маршрутки та водій (близько 20 осіб) госпіталізовані

Під Києвом, поблизу села Гурівщина, зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей та 20 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на KyivOperativ.

Зазначається, що наразі на місці події працює поліції. В результаті ДТП загинули двоє чоловіків та жінка з автомобіля. Всі пасажири маршрутки та водій (близько 20 осіб) госпіталізовані у лікарні із різними травмами.

 

Сьогодні зранку під Києвом, поблизу села Гурівщина, сталася жахлива смертельна #ДТП за участю маршрутного автобусу #Volkswagen (сполученням Біла Церква - Київ) та легковиком #Ford. На жаль, чоловік та жінка із легковика загинули одразу. Також у Ford знаходився ще один чоловік, однак дорогою до лікарні він також помер. Всіх пасажирів маршрутки та водія (близько 20 осіб) госпіталізовано у лікарні із різними травмами. На дорозі спостерігається величезний затор. На місці працюють слідчі, яким доведеться з'ясувати всі обставини події.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 14 липня 2019 р.

Через ДТП утворились затори. У прес-службі патрульної поліції повідомляють, що на 35 км автодороги М-06 "Київ-Чоп" тимчасово ускладнений рух транспорту.

"Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений", - йдеться у повідомленні.

Також про подію повідомили у поліції Київської області. Аварія сталась близько 6-ї ранку. Зазначається, що наразі у лікарні знаходяться 9 постраждалих.

 
Фото: місце ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, вчора в аварію потрапив кортеж президента Володимира Зеленського. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Місцеві ЗМІ писали, що аварія сталася через недотримання правил дорожнього руху в результаті обгону колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей.

У Рівненській області зіткнулися 4 автомобілі, є постраждалі Кортеж Зеленського потрапив у ДТП
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