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У Миколаївські обл. автомобіль збив групу дітей-велосипедистів, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 15:40
У Миколаївські обл. автомобіль збив групу дітей-велосипедистів, є постраждалі
Фото: автомобіль збив групу дітей (novosti-n.org)

В результаті інциденту постраждало 6 дітей

У неділю, 14 липня, поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости N".

Як повідомляється, автомобіль ВАЗ-21099 збив групу учнів-велосипедистів Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи, яка проводила тренування на автодорозі Миколаїв-Снигірівка.

Зазначається, що водій "ВАЗ" намагався виконати обгін іншого автомобілю, але не помітив вантажівку КамАЗ, яка рухалася на зустріч. Водій "ВАЗу" здійснив різкий маневр, щоб повернутися на свою смугу, але не встиг загальмувати та врізався в групу велосипедистів. Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 6 дітей. Всі постраждалі - віком від 14 до 17 років. Дітей госпіталізували до обласної лікарні.

Крім того, в поліції повідомили, що за фактом ДТП було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України, а саме - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина. Крім того, ще четверо людей постраждали. Серед постраждалих - малолітня дитина, наразі вона у тяжкому стані. Зіткнення сталося внаслідок виїзду автомобіля Toyota Corolla на зустрічну смугу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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