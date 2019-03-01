В Миколаївській обл. зареєстрували 87 повідомлень про порушення виборчого законодавства

На розгляд суду поліцейські направили 30 адмінпротоколів

В Николаевской области правоохранители зарегистрировали 87 сообщений о возможных нарушениях законодательства о выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, сообщения касались размещения агитационной продукции без исходных данных и в запрещенных законом местах, а также якобы незаконной агитации и возможного подкупа избирателей.

"Вся полученная информация тщательно проверяется полицейскими. По результатам проведенных проверок из 87 сообщений 56 не нашли своего подтверждения, один факт сейчас проверяется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по двум уголовным правонарушениям - за ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, Первомайский ОП) по ч. 2 ст. 160 УК - 1 (Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или не совершение любых действий, связанных с реализацией им своего избирательного права, Центральный ОП).

"На рассмотрение суда полицейские направили 30 админпротоколов", - добавили в ведомстве.

РБК-Украина писало, что в Украине за сутки, 27 февраля, полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Напомним, в Тернопольской области полиция зарегистрировала 60 сообщений о нарушении законодательства на выборах президента Украины.