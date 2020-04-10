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В Николаевской обл. мужчина угрожал ножом полицейскому за замечание об отсутствии маски

Новости » Общество     10.04.2020 - 17:35
В Николаевской обл. мужчина угрожал ножом полицейскому за замечание об отсутствии маски
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Мужчине грозит до 6 месяцев ареста

В Николаевской области мужчина угрожал участковому ножом за замечание из-за отсутствия маски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Сообщается, что инцидент произошел 9 апреля во Врадиевке. Участковый инспектор во время патрулирования выявил нетрезвого мужчину, который находился на улице без маски.

"Во время профилактической беседы милиционер разъяснил мужчине основные карантин и предложил сразу же устранить проблему, приобретя в местной аптеке защитную маску. У аптеки мужчина обернулся к полицейским, достал из кармана раскладной нож и пригрозил его применить к сотрудникам полиции. Увидев, что участковый намерен оказать физическое сопротивление, мужчина пытался убежать, однако был задержан правоохранителями", - сообщили в полиции.

В отделе полиции выяснилось, что правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

Также за появление в общественном месте в пьяном виде в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 178 КУоАП.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 10 апреля на нарушителей карантина в Украине выписали 4 тысячи административных протоколов.

Также сообщалось, что в Кропивницком мужчина и женщина из-за отказа в проезде без масок разбили лобовое стекло пассажирского автобуса.

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