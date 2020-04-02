У Кропивницького пара розбила лобове скло автобуса через відмову у проїзді без масок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Автобус довелося зняти з рейсу

У Кропивницького чоловік і жінка через відмову у проїзді без масок розбили лобове скло пасажирського автобуса. Про це повідомили в Кропивницькій міськраді.

Повідомляється, що двоє пасажирів зайшли в салон автобуса на одній з кінцевих станцій без масок. Після зауваження з боку кондуктора, що проїзд без засобів захисту заборонений, пара вийшла на вулицю і почала вибивати лобове скло і двері.

"Автобус довелося зняти з рейсу. Тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію", - повідомив заступник мера Кропивницького Олександр Вергун.

Автобус розбивали У Кропивницькому чоловік та жінка, через прохання кондуктора одягти маски, розбили лобове скло автобуса. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Подія сталася на 103 маршрути, в автобусі А 26. Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли до салону. Кондуктор зауважила, що, через карантинні заходи, проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. А вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною. - Автобус довелося зняти з рейсу, - розповів Олександр Вергун, - тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалось зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію. А за інформацією директора ПП «Олікс» Дмитра Вінницького схожа історія залишилася і на 44 маршрути. Водій маршрутного таксі з сімома пасажирами відмовився брати чоловіка на зупинці, і той жбурнув у маршрутку камінням. Опубліковано Міська рада міста Кропивницького Четвер, 2 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на щоденній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалося питання введення "масочного режиму" по всій Україні. Українців можуть зобов'язати носити маски з 6 до 24 квітня.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я наполягають на необхідності "масочного режиму", так як це зменшує можливість передачі коронавірусу. Маска дозволяє скоротити дистанцію виділення біоматеріалів з півтора метрів до 10-15 див.

Крім цього, в Сумах чоловіка за похід в магазин без маски суд оштрафував на 17 тисяч гривень.