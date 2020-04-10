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На порушників карантину виписали 4 тисячі протоколів, - МВС

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 11:40
На порушників карантину виписали 4 тисячі протоколів, - МВС
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

При цьому рівень злочинності знизився на 25-30%

Станом на 10 квітня на порушників карантину в Україні виписали 4 тисячі адміністративних протоколів. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВД.

За його словами, правоохоронці постійно займаються превентивною роботою і роз'яснюють важливість дотримання карантину.

"В Україні з початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. У той же час у Франції оштрафовано близько 500 000 громадян, а в Іспанії - 400 000. Більшість українців дотримуються карантину. Люди почали дбати про себе і оточуючих, усвідомлювати, що це небезпечна хвороба. Кращий спосіб боротися з нею - це карантин і обмеження соціальних контактів", - заявив Геращенко.

Окремо він відзначив зниження рівня злочинності на 25-30%.

"Ми думаємо, що це пов'язано з тим, що злочинці теж люди і хочуть зберегти своє здоров'я. Зараз не працюють кафе, ресторани і дискотеки, тому є зниження кількості конфліктів, спричинених алкогольним сп'янінням. Зниження квартирних крадіжок, оскільки люди сидять вдома. Сподіваємося, що в травні Україні вдасться вийти з карантину, а нам - утримати рівень злочинності під контролем", - додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві за порушення карантину оштрафували 6 осіб.

Зазначимо, докладніше про ситуацію з покаранням порушників можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Штраф за непокору: як в Україні карають за порушення карантину".

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