У Миколаївській обл. на 13 дільницях повторно перераховували бюлетені

Через помилки, недотримання порядку транспортування та зберігання виборчої документації у Миколаївській області довелося повторно перераховувати бюлетені на 13 виборчих дільницях для визначення результатів виборів 2019. Про це повідомив координатор спостереження за виборами у Миколаївській області мережі "Опора" Дмитро Баштовий, передає "Укрінформ".

Так, за його словами, на одній з ОВК невідома жінка викрала один примірник протоколу.

"На Миколаївщині бюлетені повторно перераховували на 13 виборчих дільницях. Найбільш розповсюдженими причинами перерахунку голосів є механічні помилки, недотримання порядку транспортування та зберігання виборчої документації, неуважність членів ДВК. На одній з ОВК невідома жінка викрала один примірник протоколу", - зазначив Баштовий.

Зокрема, ОВК №128 призначила повторний підрахунок голосів виборців на дільниці №480799 через порушення порядку транспортування документації. За словами членів дільничної виборчої комісії, голова ДВК забув заклеїти пакет.

ОВК №129 перерахувала бюлетені з дільниці №480911 тому, що 1 квітня біля її приміщення до членів ДВК підійшла невідома жінка, яка представилася членом окружкому та попросила передати їй протоколи ДВК. Тоді відкрила пакет, дістала звідти перший примірник протоколу і втекла, її досі шукають.

На ТВО №127, №130 та №131 відбувався перерахунок бюлетенів через помилки в заповненні протоколу. На восьми дільницях ТВО №132 це сталося тому, що комісія завчасно погасила протоколи або не дотрималась порядку транспортування виборчої документації.

Представник "Опори" додав, що перерахунки бюлетенів на окружних виборчих дільницях затягнули процес встановлення підсумків голосування на виборах 2019.

Нагадаємо, результати виборів 2019 показали впевнене лідерство Володимира Зеленського за даними підрахунку 100% протоколів.

Як писало РБК-Україна, в Добропільському районі Донецької області поліція розслідує факт фальсифікації виборчої документації на президентських виборах 2019. Так, мешканка селища Мирне повідомила правоохоронцям про те, що виявила себе в складі членів виборчої комісії. Однак вона за кілька днів до виборів відмовилася від такої пропозиції.