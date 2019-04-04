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У Донецькій області поліція розслідує фальсифікацію виборчої документації

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 05:30
У Донецькій області поліція розслідує фальсифікацію виборчої документації
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Мешканка одного із селищ виявила себе у списках тервиборчкому та чужий підпис біля свого прізвища

У Добропільському районі Донецької області поліція розслідує факт фальсифікації виборчої документації на президенських виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції області.

Зокрема, мешканка селища Мирне повідомила правоохоронцям про те, що виявила себе у складі членів виборчої комісії. Однак вона за кілька днів до того відмовилася від такої пропозиції.

"Вивчаючи списки членів виборчої комісії, які були оприлюднені на місці розташування ТВК, виявила своє прізвище, а навпроти - чужий підпис", - уточнили в прес-службі.

Поліцією вказаний факт фальсифікації виборчих документів (ст.158 Кримінального кодексу України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, кілька днів тому члени територіальної виборчої комісії звернулися до Мангушського відділення поліції із заявою про порушення на виборах 2019.

Зокрема, вони стверджують, що передані до Центральної виборчої комісії дані про розподіл голосів між кандидатами в президенти України не співпадають з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК. Зокрема, різниця на користь одного з кандидатів збільшена у 9 разів.

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