Миколаївська область вранці знову зазнала обстрілів: що відомо

Російські війська вранці 16 липня завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. Під обстріли потрапили Інгульська та Березнегуватська громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вранці, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог ще раз обстріляв Миколаїв. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - повідомив він.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, в результаті ракетних ударів в місті почалася пожежа.
Також вранці ворог обстріляли Інгульську громаду. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Крім того, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.
Що стосується вчорашніх обстрілів Миколаївської області:
Нагадаємо, вчора вранці окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.
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