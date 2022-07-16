Николаевская область утром снова подверглась обстрелам: что известно

"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил он.

По информации местных Telegram-каналов, в результате ракетных ударов в городе начался пожар.

Также утром враг обстреляли Ингульскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине.

Что касается вчерашних обстрелов Николаевской области: