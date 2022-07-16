Николаевская область утром снова подверглась обстрелам: что известно

Российские войска утром 16 июля нанесли ракетные удары по Николаеву и области. Под обстрелы попали Ингульская и Березнеговатская общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил он.
По информации местных Telegram-каналов, в результате ракетных ударов в городе начался пожар.
Также утром враг обстреляли Ингульскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме того, продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине.
Что касается вчерашних обстрелов Николаевской области:
Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.
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