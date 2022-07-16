UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Николаевская область утром снова подверглась обстрелам: что известно

Фото: Николаевская область утром снова подверглась обстрелам (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 16 июля нанесли ракетные удары по Николаеву и области. Под обстрелы попали Ингульская и Березнеговатская общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил он.

По информации местных Telegram-каналов, в результате ракетных ударов в городе начался пожар.

Также утром враг обстреляли Ингульскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине.

Что касается вчерашних обстрелов Николаевской области:

  • в селе Лиманы из-за обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены жилые дома;
  • в Первомайском оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля;
  • в Широковской общине враг уничтожил жилой дом. Ранения получили два человека;
  • во Владимировской общине под обстрелы попало село Александровка. Попадания были преимущественно по открытым территориям.

Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеНиколаевРоссийская Федерация