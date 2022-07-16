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Миколаївська область вранці знову зазнала обстрілів: що відомо

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Миколаїв, Субота 16 липня 2022 09:34
Миколаївська область вранці знову зазнала обстрілів: що відомо Фото: Миколаївська область вранці знову піддалася обстрілу (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 16 липня завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. Під обстріли потрапили Інгульська та Березнегуватська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вранці, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог ще раз обстріляв Миколаїв. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", - повідомив він.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в результаті ракетних ударів в місті почалася пожежа.

Також вранці ворог обстріляли Інгульську громаду. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

Що стосується вчорашніх обстрілів Миколаївської області:

  • в селі Лимани через обстріл пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро - газопостачання. Також пошкоджено житлові будинки;
  • в Первомайському окупанти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано попадання в лісосмугу, канал, поля;
  • у Широківській громаді ворог знищив житловий будинок. Поранення отримали дві людини;
  • у Володимирівській громаді під обстріли потрапило село Олександрівка. Попадання були переважно по відкритих територіях.

Нагадаємо, вчора вранці окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.

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