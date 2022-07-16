Николаевская область утром снова подверглась обстрелам: что известно
Российские войска утром 16 июля нанесли ракетные удары по Николаеву и области. Под обстрелы попали Ингульская и Березнеговатская общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил он.
По информации местных Telegram-каналов, в результате ракетных ударов в городе начался пожар.
Также утром враг обстреляли Ингульскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме того, продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине.
Что касается вчерашних обстрелов Николаевской области:
- в селе Лиманы из-за обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены жилые дома;
- в Первомайском оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля;
- в Широковской общине враг уничтожил жилой дом. Ранения получили два человека;
- во Владимировской общине под обстрелы попало село Александровка. Попадания были преимущественно по открытым территориям.
Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.
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