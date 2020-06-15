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Через негоду у Києві затопило центральні вулиці: утворилися затори

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 16:49
Через негоду у Києві затопило центральні вулиці: утворилися затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Потопи заблокували рух частини трамваїв і тролейбусів

У Києві через сильні зливи затопило центральні вулиці. В результаті спостерігаються проблеми з рухом громадського транспорту та сильні затори.

Про це повідомили в прес-службі "Київпастранс".

Наголошується, що через скупчення води затримується рух трамваїв №11,12, 14 16,18, 19 по Межигірська - вул.Верхній Вал, а також тролейбусів - №25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Бандери С. - завод "Маяк".

"Затримується рух... через скупчення води. На місце направлено відповідальну службу міста", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу Google Maps, у столиці сильні затори спостерігаються в центральній частині міста та на правому березі.

зокрема, серйозні проблеми з рухом зафіксовані по проспекту Героїв Сталінграда, З. Бандери, вулицях Богатирській, Приозерної, Новокостянтиновской, Набережно-Хрещатицькій, Саперно-Слобідській, Набережному шосе, бульварах Дружби Народів, Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулицях Мечникова, Скоропадського, Басейній, Хрещатику, Городецького, Січових Стрільців, Чорновола, пропспекте Перемоги, а також на Кільцевій дорозі.

Крім цього ускладнено рух на Південному мосту.

Через негоду у Києві затопило центральні вулиці: утворилися заториЧерез негоду у Києві затопило центральні вулиці: утворилися затори

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області через негоду розмило дороги в кількох селах.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про сильні пориви вітру та загрози в Україні до кінця доби, 15 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївГідрометцентрКиївливень
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