У Києві замінували синагогу Бродського

Фото: Хоральна синагога Бродського ( Андрій Коваль РБК-Україна)

На даний момент проводиться евакуація людей з будівлі

На електронну пошту столичної Хоральної синогоги Бродського прийшло повідомлення про замінування будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного рабина України.

Як повідомляється, повідомлення про замінування надійшло 27 травня о 08:01. На даний момент проводиться евакуація людей з будівлі.

"В будівлі закладена саморобна бомба з годинниковим механізмом. У вас є 24 години на розмінування. Ще одна бомба закладена в припаркованому неподалік автомобілі. Шукайте!", - йдеться в повідомленні, яке надійшло на пошту Центральної синаноги.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирі в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру. За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції у області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб.

Крім того, 23 травня в Національну поліцію в Харківській області надійшло повідомлення на електронну пошту про загрозу вибуху в 25 об'єктах.