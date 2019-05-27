ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві замінували синагогу Бродського

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 10:37
У Києві замінували синагогу Бродського
Фото: Хоральна синагога Бродського ( Андрій Коваль РБК-Україна)

На даний момент проводиться евакуація людей з будівлі

На електронну пошту столичної Хоральної синогоги Бродського прийшло повідомлення про замінування будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного рабина України.

Як повідомляється, повідомлення про замінування надійшло 27 травня о 08:01. На даний момент проводиться евакуація людей з будівлі.

"В будівлі закладена саморобна бомба з годинниковим механізмом. У вас є 24 години на розмінування. Ще одна бомба закладена в припаркованому неподалік автомобілі. Шукайте!", - йдеться в повідомленні, яке надійшло на пошту Центральної синаноги.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирі в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру. За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції у області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб.

Крім того, 23 травня в Національну поліцію в Харківській області надійшло повідомлення на електронну пошту про загрозу вибуху в 25 об'єктах.

 

У Житомирі шукають вибухівку в навчальних закладах У центрі Києві на вихідні обмежать рух транспорту
Новини України Київмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся