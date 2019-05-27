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Інформація про замінування синагоги в Києві не підтвердилася

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 13:36
Інформація про замінування синагоги в Києві не підтвердилася
Фото: Хоральна синагога Бродського (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Правоохоронці перевірили будівлю та прилеглу територію

Поліція перевірила інформацію про можливе замінування Хоральної синагоги Бродського в місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції столиці.

У поліції повідомили, що жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

"Фахівці обстежили будівлю і прилеглу територію. Вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено", - повідомили в поліції.

Під час огляду приміщення релігійного закладу було евакуйовано 30 осіб.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання особи, яка здійснила неправдиве повідомлення", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, 27 травня у 08:01 на електронну пошту синагоги надійшло повідомлення про мінування будівлі та автомобіля, який знаходиться поруч з будинком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирі в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру. За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи ГУПН в області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб.

Крім того, 23 травня невідомий повідомив про замінування Чернівецької облдержадміністрації. З будівлі евакуювали співробітників і відвідувачів. Інформація про замінування не підтвердилася.

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