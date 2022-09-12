Кількість постраждалих від масованого обстрілу Харкова збільшилась
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова постраждали вже 6 людей та загинув 37-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За даними голови регіону, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.
"Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, 12 вересня окупанти знову масово обстріляли Харків. Під удар потрапили Київський та Основ'янський райони. Через обстріл російських окупантів зупинилося метро.
Харків знову залишився без електроенергії та води. Комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 4 постраждалих.
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