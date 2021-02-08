ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ще в одній області обмежили рух транспорту через негоду

Новость на русском → Волинська область, Понеділок 08 лютого 2021 15:45
Ще в одній області обмежили рух транспорту через негоду Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Через негоду в Україні обмежено рух транспорту у сімох областях. В регіонах йде сильний сніг.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Обмежено рух вантажівок в межах:

Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса,
М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),

Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),

Рівненської (М-06 Київ-Чоп),

Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель),

Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)

Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).

Волинської (Н-17 Маюничі-Торчин між смт Торчин та с. Шклинь) областей.

Зазначимо, зараз в Україні вирує негода через снігопади, штормовий вітер та морози.

Нагадаємо, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, а вночі - значний сніг.

Зазначимо, Україну з самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події похолодание Снігопад
NEWS
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію