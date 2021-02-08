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В УЗ повідомили, чи вплинула негода в Україні на розклад руху потягів

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 15:54
В УЗ повідомили, чи вплинула негода в Україні на розклад руху потягів Фото: вид на вокзал (пресслужба УЗ)
Автор: РБК-Україна

Укрзалізниця закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.

Про це проінформувала пресслужба УЗ.

«Попри негоду, Укрзалізниця не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів. Усі поїзди відправлятимуться за графіком, у тому числі ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежено рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах», – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на прогнози синоптиків, в УЗ закликали пасажирів для подорожей цього тижня обирати саме залізницю. «У таких погодних умовах це найбільш стабільний та надійний вид транспорту», –стверджують в Укрзалізниці.

Перевізник пообіцяв докласти максимальних зусиль для забезпечення необхідної кількості місць у всіх напрямках.

«Для цього проводиться постійний моніторинг наявності вільних місць у поїздах по всіх напрямках. У разі необхідності кількість місць у поїздах буде збільшено», – запевнили в УЗ.

Наразі продовжуються роботи з очищення залізничної інфраструктури від снігу, в тому числі залізничних вокзалів та станцій.

«Пасажири, які залишилися у Львові через тимчасове припинення авіарейсів з аеропорту, можуть обрати для подорожі поїзди. Наприклад, на поїзд №716 Львів — Київ, який вирушає о 16:12, у продажу ще понад 230 місць, а на поїзд №746 Славське — Київ, який відправляється зі Львова о 18:46, ще понад 300 місць. Також до послуг пасажирів нічні поїзди», – повідомляє Укрзалізниця.

Нагадаємо, Україну з самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Зокрема, рух вантажівок обмежили вже в семи областях країни.

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