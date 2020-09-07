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У Миколаєві посилили карантин

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 7 вересня, у Миколаєві та кількох районах області посилили карантинні обмеження. Там був встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.

Таким чином, у місті, а також на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївської області діятимуть такі заборони:

  • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • діяльність хостелів;
  • робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Нагадаємо, сьогодні в Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування.

Крім того, в Україні Київ і ще 17 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.

Також РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу в країні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу.

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