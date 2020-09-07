У Миколаєві посилили карантин

Сьогодні, 7 вересня, у Миколаєві та кількох районах області посилили карантинні обмеження. Там був встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.
Таким чином, у місті, а також на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївської області діятимуть такі заборони:
Нагадаємо, сьогодні в Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування.
Крім того, в Україні Київ і ще 17 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.
Також РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу в країні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу.