В Николаеве усилили карантин

Сегодня, 7 сентября, в Николаеве и в нескольких районах области усилили карантинные ограничения. Там был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Таким образом, в городе, а также на территории Вознесенска, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области будут действовать следующие запреты:
Напомним, сегодня в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование.
Кроме того, в Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Также РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки в стране подтвердили 2174 новых случая коронавируса.