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В Миколаєві збили одну з ракет С-300, якими РФ обстріляла місто (відео)

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Миколаїв, Неділя 21 серпня 2022 12:24
В Миколаєві збили одну з ракет С-300, якими РФ обстріляла місто (відео) Фото: у Миколаєві збили одну з ракет С-300, якими РФ обстріляла місто (livejournal com)
Автор: Наталія Гурковська

В одному з районів Миколаєва українські військові збили ракету С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-офіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука.

"Ранок, я, С-300", - підписав кадри прес-офіцер.

Обстріл Миколаєва 21 серпня

Російські війська вночі 21 серпня обстріляли Миколаєв ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

Як повідомлялось, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України, у тому числі й Вінниці, є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

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