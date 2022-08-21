В Николаеве сбили одну из ракет С-300, которыми РФ обстреляла город (видео)

Фото: в Николаеве сбили одну из ракет С-300, которыми РФ обстреляла город (livejournal com)

В одном из районов Николаева украинские военные сбили ракету С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука.

"Утро, я, С-300", - подписал кадры пресс-офицер. Обстрел Николаева 21 августа Российские войска ночью 21 августа обстреляли Николаев ракетами С-300. Враг ударил по предприятию и окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Напомним, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - зенитно-ракетные системы С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения. Как сообщалось, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.