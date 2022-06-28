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У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги

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Миколаїв, Вівторок 28 червня 2022 05:21
У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вранці прогриміли вибухи. У місті працює сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

Він закликав жителів залишатися в укриттях.

"У місті лунають вибухи. Всі в укриття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Суспільне", успішно спрацювала ППО.

У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

В результаті російських обстрілів Миколаївської області в п'ятницю і суботу постраждали семеро людей.

Раніше мер Миколаєва закликав по можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.

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Миколаївська область
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