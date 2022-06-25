ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївську область: за добу 7 поранених

Новость на русском →
Миколаївська область, Субота 25 червня 2022 13:07
Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївську область: за добу 7 поранених Фото: у Миколаївській області вчора постраждали 7 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вчора, 24 червня, продовжувала обстріли населених пунктів Миколаївської області. За добу поранення отримали 7 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

Вчора російські окупанти вдарили по Миколаєву. Також під обстрілами опинилися Баштанський і Миколаївський райони.

Внаслідок дій ворога поранення отримали 7 осіб, серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області знаходяться 260 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 82 місцевих жителів отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, що вчора мер Миколаєва закликав за можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Миколаївська область
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження