Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївську область: за добу 7 поранених
Російська армія вчора, 24 червня, продовжувала обстріли населених пунктів Миколаївської області. За добу поранення отримали 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.
Вчора російські окупанти вдарили по Миколаєву. Також під обстрілами опинилися Баштанський і Миколаївський райони.
Внаслідок дій ворога поранення отримали 7 осіб, серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області знаходяться 260 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 82 місцевих жителів отримали допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, що вчора мер Миколаєва закликав за можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.